Трамп захотел сделать США снова двуполой
В мире существует только два пола – мужской и женский, заявил в ходе выступления бывший президент США Дональд Трамп.
«Мы верим в два пола – есть мужчины, и есть женщины», — сказал политик. Трамп отверг действующую доктрину демократов, которая предусматривает наличие огромного количества гендеров, которое практически не поддается подсчету.
Ранее помощник министра здравоохранения Рейчел Левин, которая сама является трансгендером, призвала при помощи медикаментов блокировать физиологическое развитие детей, чтобы они выбирали пол сами еще до переходного возраста.
Жители США жестко раскритиковали политика.
Фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы подростки хотели сменить пол, такая практика уже существует в западных странах, заявила эксперт Патриаршей комиссии по семье, защите материнства и детства, член Российского совета по международным делам (РСМД) и Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), член правления МОО «Союз православных женщин» Инга Юмашева в пресс-центре НСН.
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