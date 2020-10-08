Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом

Вторые предвыборные дебаты президента США Дональда Трампа и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена пройдут 15 октября в виртуальном формате. Об этом сообщил телеканал C-SPAN со ссылкой на заявление комиссии по проведению президентских дебатов.

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Журналисты уточнили, что соперники будут находиться во время дебатов в разных местах, а модератор будет курировать их из Майами. Такое решение было принято с целью защитить здоровье и безопасность политиков.

Однако Трамп позднее выступил против виртуальных дебатов. Он заявил, что не собирается тратить на них время, передает телеканал Fox Business.

После проведения первого раунда теледебатов опрос показал, что более 50% американцев считают Байдена победителем.


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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:ТеледебатыДжо БайденДональд Трамп
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