Трамп выступил против виртуальных дебатов с Байденом

Журналисты уточнили, что соперники будут находиться во время дебатов в разных местах, а модератор будет курировать их из Майами. Такое решение было принято с целью защитить здоровье и безопасность политиков.

Однако Трамп позднее выступил против виртуальных дебатов. Он заявил, что не собирается тратить на них время, передает телеканал Fox Business.

После проведения первого раунда теледебатов опрос показал, что более 50% американцев считают Байдена победителем.



