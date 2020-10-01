Опрос: Более 50% американцев назвали Байдена победителем на теледебатах с Трампом

Также, согласно опросу, только 2% респондентов поменяли свое мнения о кандидатах, остальные 98% не изменили своего выбора.

Опрос был проведен телекомпанией CNBC и исследовательской службой Change Research. Отмечается, что в опросе поучаствовали 925 человек.

Дебаты между Трампом и Байденом состоялись в ночь на среду 30 сентября. Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября текущего года.