Опрос: Более 50% американцев назвали Байдена победителем на теледебатах с Трампом

Более 50% американцев назвали кандидата в президенты США Джо Байдена более убедительным в ходе теледебатов с его соперником на предстоящих выборах действующим президентом страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

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Также, согласно опросу, только 2% респондентов поменяли свое мнения о кандидатах, остальные 98% не изменили своего выбора.

Опрос был проведен телекомпанией CNBC и исследовательской службой Change Research. Отмечается, что в опросе поучаствовали 925 человек.

Дебаты между Трампом и Байденом состоялись в ночь на среду 30 сентября. Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября текущего года.

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:СШАТрампБайден
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