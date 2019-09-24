Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Дональд Трамп намерен блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны. Как пишет РИА Новости, об этом президент США заявил в штаб-квартире ООН.
Между тем, ранее газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в администрации США, сообщала, что американский лидер поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение средств Киеву из-за высокого уровня коррупции на Украине. Речь идёт примерно о 400 миллионов долларов на военную помощь. Источник подчёркивает, что Дональд Трамп сомневается в необходимости выделения этих средств.
Украина от США за последние пять лет получила более 1,5 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру. Финансирование выделялось по линии Пентагона, а также по линии Госдепартамента США.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какие страны заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе.
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