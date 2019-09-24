Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине

24 сентября 201918:38

Дональд Трамп намерен блокировать выделение помощи Украине до тех пор, пока свою лепту не начнут вносить Европа и другие страны. Как пишет РИА Новости, об этом президент США заявил в штаб-квартире ООН.

Между тем, ранее газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в администрации США, сообщала, что американский лидер поручил и.о. главы аппарата Белого дома Мику Малвейни временно блокировать выделение средств Киеву из-за высокого уровня коррупции на Украине. Речь идёт примерно о 400 миллионов долларов на военную помощь. Источник подчёркивает, что Дональд Трамп сомневается в необходимости выделения этих средств.

Трамп против коррупции. Украина останется без военной помощи

Украина от США за последние пять лет получила более 1,5 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру. Финансирование выделялось по линии Пентагона, а также по линии Госдепартамента США.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН рассказал, какие страны заинтересованы в продолжении конфликта на Донбассе.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаЕвросоюзФинансирование