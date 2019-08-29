Трамп против коррупции. Украина останется без военной помощи

«Любая сумма на оружие – свидетельство усиления помощи Вашингтона Киеву. По сути, укрепление армии Украины — это укрепление сил, воюющих в Донбассе, то есть в непосредственной близости от границ с Россией. Такую же поддержку, но в большем объёме, получают Израиль и Южная Корея. К тому же принято решение, что раненые на восточном фронте в Донбассе, будут лечиться в американских госпиталях, это беспрецедентный случай. Идет строительство украинской армии под патронатом США», — объяснил Соскин.

И, несмотря на то, что технику Вашингтон поставлял Киеву в основном не первой свежести, деньги шли стабильно. В бытность у власти на Украине Петра Порошенко вопрос «Куда идут деньги?» уже возникал не раз, и, пожалуй, небезосновательно, дополнил в эфире НСН заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Конечно, какая-то помощь финансовая осуществлялась, но большей частью это были или корабли, которые подлежали списанию, или некоторые боезапасы. Некоторое обеспечение средствами связи. Радары технические, которые должны были определять источник обстрелов. То есть, это оборонительная техника, не наступательная. Но чаще всего это была техника, которая уже была в употреблении. Я думаю, что без коррупции не обошлось с обеих сторон», — заключил собеседник НСН.

С 2014 года США выделил Украине почти миллиард долларов на укрепление безопасности. Только в этом году Вашингтон помог Киеву 250 миллионами долларов на закупку вооружения, а также на обучение лётного состава.

