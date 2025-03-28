Бербок в ответ на пошлины США предложила сделать обновление iPhone платным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила ввести денежный сбор за обновление программного обеспечения смартфонов iPhone в качестве ответа на введенные США торговые пошлины. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel.

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По словам главы МИД, если другие введут пошлины в 25%, в Европе смогут «применить весь свой инструментарий».

«Как часто мы обновляем свой iPhone? Десять центов за обновление принесло бы много денег Европе, но другим это может не понравиться», — отметила Бербок.

Ранее Вашингтон ввел пошлины на товары из Евросоюза, Мексики, Канады, Китая. Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС и Канаде более высокими тарифами, если Брюссель и Оттава будут работать для нанесения экономического вреда Штатам.

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ФОТО: РИА Новости
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