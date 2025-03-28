Бербок в ответ на пошлины США предложила сделать обновление iPhone платным

По словам главы МИД, если другие введут пошлины в 25%, в Европе смогут «применить весь свой инструментарий».

«Как часто мы обновляем свой iPhone? Десять центов за обновление принесло бы много денег Европе, но другим это может не понравиться», — отметила Бербок.

Ранее Вашингтон ввел пошлины на товары из Евросоюза, Мексики, Канады, Китая. Президент США Дональд Трамп пригрозил ЕС и Канаде более высокими тарифами, если Брюссель и Оттава будут работать для нанесения экономического вреда Штатам.

