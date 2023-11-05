Трамп: Встречал шестилетних детей умнее, чем Байден

Бывший американский лидер Дональд Трамп на встрече со сторонниками во Флориде заявил, что действующий глава государства Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка, и в мире смеются над этим.

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«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — сказал экс-президент. Он также указал, что Байден коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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