Трамп: Встречал шестилетних детей умнее, чем Байден
5 ноября 202306:01
Бывший американский лидер Дональд Трамп на встрече со сторонниками во Флориде заявил, что действующий глава государства Джо Байден не умнее шестилетнего ребенка, и в мире смеются над этим.
«Я встречал шестилеток гораздо умнее Байдена, в том числе в его лучшие годы», — сказал экс-президент. Он также указал, что Байден коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.
Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росрыболовство: цены на красную икру и горбушу скоро снизятся
- Израиль откроет гумкоридор для эвакуации с севера Газы
- Маск отреагировал на конфликт Зеленского с Залужным
- Трамп: Встречал шестилетних детей умнее, чем Байден
- В Израиле заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС
- СМИ: более 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в Газе
- Зеленский заявил, что Запад не заставляет его начать переговоры с Россией
- Пекин призвал Вашингтон не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов
- Песков: Киевские преступники понесут должное наказание
- Путин счел хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru