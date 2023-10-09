Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что политика администрации Джо Байдена спровоцировала конфликт на Украине, пишет РИА Новости.

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Трамп полагает, что действия Байдена спровоцировали рост мировых цен на энергоносители. После этого Россия решила начать спецоперацию на Украине, заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова.

Экс-президент добавил, что при нем конфликта не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть.

Трамп назвал Байдена «самым коррумпированным» президентом США. Он обвинил глава Белого дома в некомпетентности.

В интервью NBC бывший президент заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

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