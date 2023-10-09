Трамп обвинил Байдена в начале конфликта на Украине

Трамп полагает, что действия Байдена спровоцировали рост мировых цен на энергоносители. После этого Россия решила начать спецоперацию на Украине, заявил политик в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова.

Экс-президент добавил, что при нем конфликта не произошло бы даже при самых высоких ценах на нефть.

Трамп назвал Байдена «самым коррумпированным» президентом США. Он обвинил глава Белого дома в некомпетентности.

В интервью NBC бывший президент заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

