Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу здания
21 июля 202409:02
Бывший президент США Дональд Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщил он в эфире Fox News.
Люди видели, что он был на крыше, заявил экс-глава Белого дома.
Он указал, что никто не предупреждал его о каких-либо проблемах с безопасностью перед митингом.
Ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru