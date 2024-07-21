Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него не помешали попасть на крышу здания

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился тем, что стрелявшему в него на митинге в Пенсильвании не помешали попасть на крышу здания, откуда велся огонь, сообщил он в эфире Fox News.

Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании

Люди видели, что он был на крыше, заявил экс-глава Белого дома.

Он указал, что никто не предупреждал его о каких-либо проблемах с безопасностью перед митингом.

Ранее сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо заявил, что Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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