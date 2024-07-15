Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании

По её словам, решение было принято после покушения на политика на митинге в штате Пенсильвания.

«Мы внесли изменения в охрану Трампа... чтобы обеспечить его постоянную защиту... до конца предвыборной кампании», - указала Читл.

Кроме того, Секретная служба США объявила об усилении мер безопасности на съезде Республиканской партии, который пройдёт в Милуоки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после покушений на западных политиков обеспечение безопасности Владимира Путина было усилено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

