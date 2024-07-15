Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца избирательной кампании
Охрана экс-президента Дональда Трампа усилена до конца избирательной кампании. Как пишет ТАСС, об этом заявила директор Секретной службы США Ким Читл.
По её словам, решение было принято после покушения на политика на митинге в штате Пенсильвания.
«Мы внесли изменения в охрану Трампа... чтобы обеспечить его постоянную защиту... до конца предвыборной кампании», - указала Читл.
Кроме того, Секретная служба США объявила об усилении мер безопасности на съезде Республиканской партии, который пройдёт в Милуоки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после покушений на западных политиков обеспечение безопасности Владимира Путина было усилено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru