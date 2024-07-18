Сенатор: Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

В США Секретная служба заметила подозрительное поведение стрелявшего в бывшего президента Дональда Трампа Мэтью Крукса, сообщил телеканалу NBC News сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.

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По его словам, это произошло еще за час до стрельбы, когда его определили как подозрительного. У молодого человека был дальномер и рюкзак. При этом Секретная служба потеряла его из виду. За произошедшее ответственность никто не взял, указал парламентарий. Он считает, что глава Секретной службы Кимберли Читл должна покинуть свой пост.

Ранее стало известно, что глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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