Сенатор: Секретная служба США знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

По его словам, это произошло еще за час до стрельбы, когда его определили как подозрительного. У молодого человека был дальномер и рюкзак. При этом Секретная служба потеряла его из виду. За произошедшее ответственность никто не взял, указал парламентарий. Он считает, что глава Секретной службы Кимберли Читл должна покинуть свой пост.

Ранее стало известно, что глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

