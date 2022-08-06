Трамп возмутился из-за «глупой» поездки Пелоси на Тайвань
Экс-президент США Дональд Трамп выразил возмущение в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и назвал поездку «глупой», сообщает ТАСС.
«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — цитирует возмущенного Трампа Газета.ru.
Бывший глава Белого дома считает, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для дальнейших действий Китая.
«Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала», —приводит слова Трампа RT.
Он также высказал надежду на то, что в результаты промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, смогут «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси», если республиканцы получат большинство мандатов.
Ранее стало известно, что представители военного командования Китая отказываются от контактов с американскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
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