Трамп возмутился из-за «глупой» поездки Пелоси на Тайвань

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — цитирует возмущенного Трампа Газета.ru.

Бывший глава Белого дома считает, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для дальнейших действий Китая.

«Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она туда поехала», —приводит слова Трампа RT.

Он также высказал надежду на то, что в результаты промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года, смогут «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси», если республиканцы получат большинство мандатов.

Ранее стало известно, что представители военного командования Китая отказываются от контактов с американскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

