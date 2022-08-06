СМИ: Китайские военные игнорируют военное командование США

В четверг китайская армия начала вокруг острова масштабные учения с боевыми стрельбами. Маневры продлятся до 7 августа.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — отмечается в материале.

Издание напоминает, что последний контакт на уровне начальников генштабов США и Китая состоялся 7 июля.

