СМИ: Китайские военные игнорируют военное командование США
Представители военного командования Китая отказываются от контактов с американскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
В четверг китайская армия начала вокруг острова масштабные учения с боевыми стрельбами. Маневры продлятся до 7 августа.
«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — отмечается в материале.
Издание напоминает, что последний контакт на уровне начальников генштабов США и Китая состоялся 7 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+18 555 / сут.
Умерли
383 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 817 / сут.
- Американский правозащитник заявил, что Amnesty International разоблачила ложь Зеленского
- Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне
- СМИ: Китайские военные игнорируют военное командование США
- Юрист рассказал, кто может законно списать деньги с карт россиян
- Антонов назвал абсурдными попытки обвинить Россию в продовольственном кризисе
- В Южной Корее выразили надежду на нормализацию отношений с Россией
- СМИ: ЕС подготовил новый план помощи Украине на 8 млрд евро
- Зампостпреда РФ в ООН заявил, что Москва и Киев далеки от переговоров
- СМИ: Из сектора Газа выпустили около 80 ракет по Израилю
- Полянский: На место удара по СИЗО в Еленовке привезут международных экспертов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru