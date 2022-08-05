Китай считает, что визит Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в регионе
5 августа 202223:46
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в регионе. Такое заявление сделал глава китайской дипмиссии заявил Белому дому, передает ТАСС.
Также Китай отметил, что этот шаг изменил отношения между Вашингтоном и Пекином. Ответственность за такое развитие событий Китай возложил на США.
Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Политик посетила остров в рамках своего азиатского турне.
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5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru