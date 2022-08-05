Китай считает, что визит Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в регионе

Также Китай отметил, что этот шаг изменил отношения между Вашингтоном и Пекином. Ответственность за такое развитие событий Китай возложил на США.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Политик посетила остров в рамках своего азиатского турне.

