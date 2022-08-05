Китай считает, что визит Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в регионе

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно подорвал стабильность в регионе. Такое заявление сделал глава китайской дипмиссии заявил Белому дому, передает ТАСС.

Вашингтон назвал неоправданными введение Пекином санкций против Пелоси

Также Китай отметил, что этот шаг изменил отношения между Вашингтоном и Пекином. Ответственность за такое развитие событий Китай возложил на США.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Политик посетила остров в рамках своего азиатского турне.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: cpc.people.com.cn
ТЕГИ:Китай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры