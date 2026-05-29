Вэнс заявил о прогрессе в диалоге с Ираном

В переговорах с Ираном наблюдается продвижение, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Счетчик обнулился: Кто подталкивает Трампа к возобновлению войны с Ираном

По его словам, Тегеран ведет диалог с Вашингтоном добросовестно. «Мы действительно считаем, что они ведут переговоры — по крайней мере, пока что — добросовестно, и мы продвигаемся вперед», — отметил политик.

Обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно, объяснила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры