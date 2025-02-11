Трамп: В правительстве США нашли растраты на миллиарды долларов
Злоупотребления, мошенничество и растраты на миллиарды долларов были найдены в правительстве США. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, это связано с некомпетентным управлением.
Глава Белого дома указал, что «активисты и политизированные судьи» хотят замедлить или остановить процесс проверок действий предшественников, однако следует продолжать эту работу.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru