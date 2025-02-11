Трамп: В правительстве США нашли растраты на миллиарды долларов

Утечек нефтепродуктов после взрывов на танкере «Коала» в Ленинградской области не обнаружено Великобритания и США ввели санкции в отношении шести граждан и двух компаний из РФ У прилетевшей в Сочи из Турции россиянки изъяли золотые украшения на 56 млн рублей Спрос россиян на нейросети подскочил за год в пять раз Более 20 стран подтвердили своё участие в конкурсе «Интервидение»