Трамп: В правительстве США нашли растраты на миллиарды долларов

Злоупотребления, мошенничество и растраты на миллиарды долларов были найдены в правительстве США. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон

По его словам, это связано с некомпетентным управлением.

Глава Белого дома указал, что «активисты и политизированные судьи» хотят замедлить или остановить процесс проверок действий предшественников, однако следует продолжать эту работу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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