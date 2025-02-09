Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует поручить главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску проверить Министерство образования и Пентагон. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп.
По словам Трампа, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы.
Трамп отметил, что Маск не преследует личной выгоды и искренне увлечен процессом.
Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, неэффективен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru