Трамп поручит Маску проверить Министерство образования и Пентагон

"Мы найдем сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотребления", - сказал Трамп.

По словам Трампа, американцы проголосовали за него для того, чтобы он разоблачил подобные схемы.

Трамп отметил, что Маск не преследует личной выгоды и искренне увлечен процессом.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, неэффективен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

