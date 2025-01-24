Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди
Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве 35-ого президента США Джона Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартин Лютера Кинга в 1968 году, сообщает РИА Новости.
Кроме того, будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Кеннеди Роберта Кеннеди в 1968 году, который был сенатором.
Ранее стало известно, что Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди. В центре сюжета картины – история женщины-репортера, которая намерена найти настоящего убийцу Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru