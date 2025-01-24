Трамп подписал указ, рассекречивающий документы об убийстве Кеннеди

Кроме того, будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Кеннеди Роберта Кеннеди в 1968 году, который был сенатором.

Ранее стало известно, что Джаред Лето может сыграть в фильме об убийстве Джона Кеннеди. В центре сюжета картины – история женщины-репортера, которая намерена найти настоящего убийцу Кеннеди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

