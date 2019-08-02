Трамп усомнился в «российском вмешательстве» в выборы США 2020 года

Президент США признал, что не обсуждал с российским лидером вопрос вмешательства в американские выборы во время недавнего телефонного разговора. Подробнее в материале НСН.

Американский президент Дональд Трамп усомнился в заявлении бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Россия проводит мероприятия по вмешательству в президентские выборы США 2020 года.

«Вы же в это не верите, на самом деле. Вы в это верите? Ок, хорошо», — сказал президент Трамп в беседе с журналистами у Белого дома, добавив, что он не обсуждал вопрос вмешательства с Владимиром Путиным во время их недавнего телефонного разговора.

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Ранее в Кремле сообщили, что Трамп от лица Соединенных Штатов предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, площадь которых приблизилась к трем миллионам гектаров. Предложение помощи от Трампа прозвучало во время телефонного разговора лидеров США и России, который, как отметили в Кремле, состоялся по инициативе американской стороны. Трамп пояснил журналистам, о чем он разговаривал с российским коллегой, передает Axios.

«Я разговаривал с президентом России [Владимиром] Путиным вчера. У них в лесах огромные пожары. Я никогда не видел ничего подобного. Я просто предложил нашу помощь, потому что, если честно, мы очень хорошо тушим лесные пожары. Если им это понадобится, я предложил нашу помощь. У нас был хороший разговор, короткий, но хороший разговор, и я думаю, что он это оценил», — цитирует Трампа спецкор НСН.

Напомним, что во время слушаний в Конгрессе в прошлую среду. 26 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший почти двухлетнее расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, заявил, что Москва продолжает попытки повлиять на следующие президентские выборы США. С аналогичным предупреждением ранее выступил директор ФБР Кристофер Рэй, отметив, что США сделали недостаточно, чтобы сдержать попытки «российского вмешательства».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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