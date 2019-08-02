Трамп усомнился в «российском вмешательстве» в выборы США 2020 года

Ранее в Кремле сообщили, что Трамп от лица Соединенных Штатов предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, площадь которых приблизилась к трем миллионам гектаров. Предложение помощи от Трампа прозвучало во время телефонного разговора лидеров США и России, который, как отметили в Кремле, состоялся по инициативе американской стороны. Трамп пояснил журналистам, о чем он разговаривал с российским коллегой, передает Axios.

«Я разговаривал с президентом России [Владимиром] Путиным вчера. У них в лесах огромные пожары. Я никогда не видел ничего подобного. Я просто предложил нашу помощь, потому что, если честно, мы очень хорошо тушим лесные пожары. Если им это понадобится, я предложил нашу помощь. У нас был хороший разговор, короткий, но хороший разговор, и я думаю, что он это оценил», — цитирует Трампа спецкор НСН.

Напомним, что во время слушаний в Конгрессе в прошлую среду. 26 июля бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший почти двухлетнее расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, заявил, что Москва продолжает попытки повлиять на следующие президентские выборы США. С аналогичным предупреждением ранее выступил директор ФБР Кристофер Рэй, отметив, что США сделали недостаточно, чтобы сдержать попытки «российского вмешательства».

