Трамп: У Германии нет альтернативы российскому газу

По его словам, отказ от диверсификации источников энергии может привести страну к краху. В настоящее время Берлин возвращается к углю. Экс-глава Белого дома отметил, что когда находился на посту президента, то отправил белый флаг находившейся тогда на посту канцлера Германии Ангеле Меркель со словами – «Если вы получаете 72% энергоресурсов из России, то вот вам белый флаг, так как вы быстро сдадитесь».

Как сообщалось ранее, позиция Германии по газопроводу «Северный поток-2», сертификацию которого приостановили в феврале, неизменна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

