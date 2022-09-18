Трамп: У Германии нет альтернативы российскому газу
ФРГ не имеет альтернативы энергоресурсам из России, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.
По его словам, отказ от диверсификации источников энергии может привести страну к краху. В настоящее время Берлин возвращается к углю. Экс-глава Белого дома отметил, что когда находился на посту президента, то отправил белый флаг находившейся тогда на посту канцлера Германии Ангеле Меркель со словами – «Если вы получаете 72% энергоресурсов из России, то вот вам белый флаг, так как вы быстро сдадитесь».
Как сообщалось ранее, позиция Германии по газопроводу «Северный поток-2», сертификацию которого приостановили в феврале, неизменна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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