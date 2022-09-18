Трамп: У Германии нет альтернативы российскому газу

ФРГ не имеет альтернативы энергоресурсам из России, сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.

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По его словам, отказ от диверсификации источников энергии может привести страну к краху. В настоящее время Берлин возвращается к углю. Экс-глава Белого дома отметил, что когда находился на посту президента, то отправил белый флаг находившейся тогда на посту канцлера Германии Ангеле Меркель со словами – «Если вы получаете 72% энергоресурсов из России, то вот вам белый флаг, так как вы быстро сдадитесь».

Как сообщалось ранее, позиция Германии по газопроводу «Северный поток-2», сертификацию которого приостановили в феврале, неизменна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Российский ГазГерманияДональд Трамп
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