СМИ: Шокированные ценами жители Германии обрывают кол-центры поставщиков энергии

Службы поддержки клиентов в компаниях, оказывающих коммунальные услуги и поставляющих энергию, вынуждены принимать множество звонков от клиентов, шокированных ценами на энергоносители. Об этом сообщает Reuters.

Жители Германии вышли на митинг против роста цен

«У нас увеличилось количество отчаянных клиентов в центрах поддержки клиентов. Некоторые становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи», — рассказал глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг.

В свою очередь, крупнейший поставщик энергии в Германии компания E.ON увеличила штат службы поддержки клиентов. В компании отметили, что у сотрудников нет свободного времени, «нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов». Глава E.ON Филип Тон заявил, что многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с этим рост цен.

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ФОТО: РИА Новости
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