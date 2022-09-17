СМИ: Шокированные ценами жители Германии обрывают кол-центры поставщиков энергии

«У нас увеличилось количество отчаянных клиентов в центрах поддержки клиентов. Некоторые становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи», — рассказал глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг.

В свою очередь, крупнейший поставщик энергии в Германии компания E.ON увеличила штат службы поддержки клиентов. В компании отметили, что у сотрудников нет свободного времени, «нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов». Глава E.ON Филип Тон заявил, что многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с этим рост цен.

