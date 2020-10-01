Трамп стал главным источником искажения информации о коронавирусе

Специалисты Корнеллского университета выяснили, что главным источником искаженной информации о средствах лечения коронавируса COVID-19 в мире является президент США Дональд Трамп.

Ученые сделали такие выводы на основании 38 млн статей, опубликованных на английском языке во всем мире с 1 января и 26 мая 2020 года. Они заявили, что более 522,4 тыс. из них порождают либо еще больше усиливают дезинформацию по пандемии.

Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве близкой к критичной

Выяснилось, что более половины - 295,3 тыс. из этих публикаций - так или иначе были связаны с комментариями Трампа, сообщает «Интерфакс».

Дезинформация ученые назвали высказывание американского президента о том, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективен при лечении COVID-19. Кроме того, Трамп предлагал рассмотреть в качестве лечения свет и тепло.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры