Трамп стал главным источником искажения информации о коронавирусе

Выяснилось, что более половины - 295,3 тыс. из этих публикаций - так или иначе были связаны с комментариями Трампа, сообщает «Интерфакс».

Дезинформация ученые назвали высказывание американского президента о том, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин эффективен при лечении COVID-19. Кроме того, Трамп предлагал рассмотреть в качестве лечения свет и тепло.



