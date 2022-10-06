Трамп: США стали насмешкой для мира

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — считает политик. По его словам, для мира необходимо, чтобы США «сохранили американскую мечту», которую, среди прочего, разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом. Трамп напомнил, что сегодня мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве «персон в мужском теле», а учителя преподают детям трансгендерную повестку".

Ранее бывший глава государства предложил возглавить переговорный процесс между РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

