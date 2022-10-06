Трамп: США стали насмешкой для мира

Соединенные Штаты стали насмешкой для мира, сообщил на мероприятии своих сторонников в Майами экс-президент страны Дональд Трамп.

Трамп: Байден – «враг государства»

«Мир смеется над нами, смотрит на нас с насмешкой», — считает политик. По его словам, для мира необходимо, чтобы США «сохранили американскую мечту», которую, среди прочего, разрушает нынешняя администрация во главе с Джо Байденом. Трамп напомнил, что сегодня мужчины участвуют в женских соревнованиях в качестве «персон в мужском теле», а учителя преподают детям трансгендерную повестку".

Ранее бывший глава государства предложил возглавить переговорный процесс между РФ и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп
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