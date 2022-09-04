Трамп: Байден – «враг государства»

«Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: "Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Так он отреагировал на речь Байдена. Напомним, действующий президент США заявил, что Трамп представляет экстремизм, который угрожает Америке.

