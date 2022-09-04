Трамп: Байден – «враг государства»
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена «врагом государства» после того, как американский лидер заявил, что его предшественник угрожает «основаниям нашей республики».
«Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: "Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.
Так он отреагировал на речь Байдена. Напомним, действующий президент США заявил, что Трамп представляет экстремизм, который угрожает Америке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru