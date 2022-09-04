Трамп: Байден – «враг государства»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена «врагом государства» после того, как американский лидер заявил, что его предшественник угрожает «основаниям нашей республики».

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«Враг государства - это он и та группа, которая его контролирует, кружит вокруг него: "Сделай это, Джо, сделай то, ты можешь сделать это, Джо», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании.

Так он отреагировал на речь Байдена. Напомним, действующий президент США заявил, что Трамп представляет экстремизм, который угрожает Америке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДональд ТрампДжо Байден
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