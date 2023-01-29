Трамп: США при Байдене разрушаются коррумпированными политиками

Соединенные Штаты при американском лидере Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом, сообщил экс-президент Дональд Трамп.

Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков

«При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — сообщил политик.

По словам бывшего главы Белого дома, «никто не знает», зачем нынешнее руководство страны это делает. Трамп считает, что США нуждаются в президенте, готовом «без раскачки начинать работу» с первого дня. «И это я», — отметил Трамп.

Ранее Трамп высказал уверенность, что смог бы урегулировать конфликт на Украине всего за сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры