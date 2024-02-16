Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд счел политика виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Бывшего президента обязали выплатить $355 миллионов.

Также Трампу на три года запретили занимать руководящие должности любой компании в Нью-Йорке. Телеканал утверждает, что политик намерен обжаловать вердикт.

Апелляционный суд в округе Колумбия 6 февраля постановил, что экс-президент не имеет иммунитета против юридического преследования по делу о штурме Капитолия, передает «Радиоточка НСН».

