Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве
Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве, сообщил телеканал CNN.
Суд счел политика виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization. Бывшего президента обязали выплатить $355 миллионов.
Также Трампу на три года запретили занимать руководящие должности любой компании в Нью-Йорке. Телеканал утверждает, что политик намерен обжаловать вердикт.
Апелляционный суд в округе Колумбия 6 февраля постановил, что экс-президент не имеет иммунитета против юридического преследования по делу о штурме Капитолия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ростовской области ПВО отработала по целям за пределами региона
- Суд в Нью-Йорке признал Трампа виновным в мошенничестве
- Милохин выиграл дебютный бой в профессиональном боксе
- Главу команды «Формулы-1» «Ред Булл» Хорнера обвинили в домогательствах
- Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева
- При обстреле ВСУ двух белгородских сел пострадал человек
- Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
- МИД предупредил россиян о рисках пребывания в Абхазии
- В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
- Росстат: естественная убыль населения сократилась на 17%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru