Трамп заявил о нехватке Patriot и высоких расходах на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что запрос Киева на дополнительную батарею системы противовоздушной обороны Patriot будет рассмотрен, однако решение осложняется высокой стоимостью и ограниченной доступностью этих комплексов. Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме.

По словам главы Белого дома, Украина направила официальный запрос на поставку дополнительной системы, однако, как отметил Трамп, таких комплексов в распоряжении США осталось немного — значительная часть уже была передана Киеву ранее.