Трамп заявил о нехватке Patriot и высоких расходах на помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что запрос Киева на дополнительную батарею системы противовоздушной обороны Patriot будет рассмотрен, однако решение осложняется высокой стоимостью и ограниченной доступностью этих комплексов. Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме.
По словам главы Белого дома, Украина направила официальный запрос на поставку дополнительной системы, однако, как отметил Трамп, таких комплексов в распоряжении США осталось немного — значительная часть уже была передана Киеву ранее.
Он подчеркнул, что Patriot — дорогостоящая и редкая система, поэтому ее передача требует тщательной оценки.
Американский президент также выразил сожаление по поводу масштабных расходов на военную помощь Украине, назвав сложившуюся ситуацию «печальной», передает «Радиоточка НСН».
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