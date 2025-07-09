Трамп заявил о нехватке Patriot и высоких расходах на помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что запрос Киева на дополнительную батарею системы противовоздушной обороны Patriot будет рассмотрен, однако решение осложняется высокой стоимостью и ограниченной доступностью этих комплексов. Об этом он сообщил журналистам во время беседы в Белом доме.

По словам главы Белого дома, Украина направила официальный запрос на поставку дополнительной системы, однако, как отметил Трамп, таких комплексов в распоряжении США осталось немного — значительная часть уже была передана Киеву ранее.

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Он подчеркнул, что Patriot — дорогостоящая и редкая система, поэтому ее передача требует тщательной оценки.

Американский президент также выразил сожаление по поводу масштабных расходов на военную помощь Украине, назвав сложившуюся ситуацию «печальной», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПВОУкраинаДональд Трамп

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