Трамп: США хотят вернуть себе контроль над Панамским каналом

Американские власти добьются возвращения контроля над Панамским каналом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

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«Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет», – заявил глава государства.

Ранее глава Госдепа США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии КНР на регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампПанама

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