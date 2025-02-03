Рубио: Трамп не желает сохранения статус-кво по Панамскому каналу из-за КНР
3 февраля 202500:18
Глава Госдепа США Марко Рубио заявил президенту Панамы Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии КНР на регион, сообщает Госдепартамент.
Глава американской дипломатии назвал статус-кво неприемлемым и предупредил, что если немедленно не внесут изменения, то США придется принять необходимые меры для защиты своих прав.
Ранее Панама пожаловалась ООН на угрозу Трампа вернуть США канал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru