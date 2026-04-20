Экономист раскритиковал тех, кто пугает Россию госдолгом
Госдолг страны – финансовый инструмент, который позволяет развивать экономику и решать определенные задачи, сообщает «Абзац» со ссылкой на экономиста Михаила Беляева.
По его словам, в бытовом плане воспринимается, что долг – это плохо, тогда как с точки зрения государственных финансов – это обычный финансовый инструмент. При этом важно, чтобы он не выходил за количественные рамки и был контролируемым. «Наш госдолг пока никаких беспокойств не вызывает, но особой доблести в этом нет. Не надо никого этим долгом пугать», – указал эксперт.
Тем временем, в РФ за 2025 год был зафиксирован резкий рост использования наличных денег. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, это является проблемой для отечественной экономики, поскольку означает, что бизнес уходит в «серую зону».
Ранее стало известно, что госдолг России оказался самым низким в G20 по итогам 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
