Трамп заявил, что Россия и КНР обогнали США в космосе
Россия и Китай обогнали США в космосе, считает экс-президент Соединенных Штатов, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с блогером Фароком Сармадом.
Интервью Трампа транслировалось в соцсети X.
«Китай и Россия обогнали нас в космосе», — поделился политик.
По мнению Трампа, сейчас ситуация в этой сфере изменилась благодаря «фантастической» работе предпринимателя Илона Маска, основавшего компанию-производителя космической техники SpaceX.
Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах попытается наладить «очень хорошие» отношения с российским лидером Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru