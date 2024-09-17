Трамп заявил, что Россия и КНР обогнали США в космосе

Россия и Китай обогнали США в космосе, считает экс-президент Соединенных Штатов, кандидат на пост главы государства Дональд Трамп. Об этом он рассказал в беседе с блогером Фароком Сармадом.

Интервью Трампа транслировалось в соцсети X.

«Китай и Россия обогнали нас в космосе», — поделился политик.

По мнению Трампа, сейчас ситуация в этой сфере изменилась благодаря «фантастической» работе предпринимателя Илона Маска, основавшего компанию-производителя космической техники SpaceX.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах попытается наладить «очень хорошие» отношения с российским лидером Владимиром Путиным, напоминает Ura.ru.

