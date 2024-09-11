Харрис: Трамп продал США Китаю
Вице-президент США, кандидат от демпартии в президенты Камала Харрис во время дебатов обвинила своего конкурента, бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в пособничестве в поставках чипов КНР.
Она считает, что это привело к модернизации вооруженных сил Китая. «Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас», – заявила Харрис.
По ее словам, Вашингтону принципиально важно победить в технологической гонке с Пекином и необходимо наращивать производство чипов.
Камала Харрис – слабый противник для Дональда Трампа, ее рейтинги накручены, а предстоящие дебаты продемонстрируют ее несостоятельность. Об этом НСН заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
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