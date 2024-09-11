Харрис: Трамп продал США Китаю

Она считает, что это привело к модернизации вооруженных сил Китая. «Во время президентства Дональда Трампа он начал продавать американские чипы Китаю, чтобы помочь им улучшить и модернизировать свои вооруженные силы. По сути, он продал нас», – заявила Харрис.

По ее словам, Вашингтону принципиально важно победить в технологической гонке с Пекином и необходимо наращивать производство чипов.

Камала Харрис – слабый противник для Дональда Трампа, ее рейтинги накручены, а предстоящие дебаты продемонстрируют ее несостоятельность. Об этом НСН заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

