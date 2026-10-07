Футуролог Медведев предсказал «отключение» менопаузы в будущем

Медведев подчеркнул, что речь идет о единичных случаях при сохранении менструального цикла, а не об универсальной границе для всех. По его словам, продление репродуктивного периода зависит от общего состояния организма и понимания связи между старением и гормональной системой. Со временем эти процессы станут более управляемыми.



Специалист уверен, что в какой-то момент в далеком будущем менопауза, скорее всего, вообще исчезнет. Человек просто не будет включать ненужные биологические процессы, пока они ему не понадобятся, добавил он.



Другой путь Медведев связывает с генетическим материалом. По такому сценарию ученые смогут считывать геном, корректировать изменения и применять для создания половых клеток. По сути, даже в 120 лет можно будет взять геном и создать ребенка, который будет генетически его, уточнил эксперт.



При этом футуролог заявил, что использование генетического материала и возможность самостоятельно выносить беременность — разные задачи. Репродуктивное клонирование человека наука пока не подтвердила. Для общества в целом, считает Медведев, увеличение детородного возраста может оказаться менее значимым, чем развитие клонирования, робототехники и киборгизации.

