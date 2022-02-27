Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин в ситуации вокруг Украины оказался мудрее американского руководства, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление политика на Конференции консервативных кругов США.
Трамп считает, что Путин обыграл действующего американского президента. «Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал бывший президент. Он считает, что если бы остался на посту главы государства, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.
Ранее Трамп заявил, что своими действиями вокруг Украины российский лидер Владимир Путин играет с главой американской администрации Джо Байденом.
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