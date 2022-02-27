Трамп: Путин в ситуации с Украиной оказался умнее руководства США

Трамп считает, что Путин обыграл действующего американского президента. «Дело не только в том, что Путин умен <...>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы», — сказал бывший президент. Он считает, что если бы остался на посту главы государства, то конфликта вокруг Украины удалось бы избежать.

Ранее Трамп заявил, что своими действиями вокруг Украины российский лидер Владимир Путин играет с главой американской администрации Джо Байденом.

