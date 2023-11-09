Трамп: США близки к мировой войне из-за некомпетентности властей
Соединенные Штаты сейчас как никогда близки к третьей мировой войне, сообщил во время выступления в штате Флорида бывший президент Дональд Трамп.
По его словам, это происходит из-за некомпетентного руководства страны. Экс-глава Белого дома вновь раскритиковал действующего президента Джо Байдена, который «не может спуститься со сцены, он не может сказать и двух предложений и он отвечает за наши переговоры по ядерному оружию». Трамп напомнил о том, что задача главы государства заключается в обеспечении безопасности страны.
К своим заслугам политик отнес обеспечение безопасности Израиля, Украины и всего мира. При этом США с Байденом у власти «превратились в свалку мира», отметил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США близки к мировой войне из-за некомпетентности властей
- Немецкий бизнесмен Дотком: Запад обсуждает скорую отставку Зеленского
- Трамп: Кандидатура экс-ведущего Fox Карлсона будет рассмотрена в качестве вице-президента
- СМИ: между военными Сирии и США начались бои
- В Нью-Йорке проходят протесты в поддержку Палестины
- Сына и брата Байдена вызвали повесткой для дачи показаний в Конгрессе
- Пушков: ЕС важно хотя бы формально запустить процесс принятия Украины
- Зеленский: Позиции некоторых республиканцев в США пугают украинцев
- США назвали своей целью «удушение» российского «Арктик СПГ 2»
- Белый дом: Байден еще верит в возможность Украины вернуть территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru