Трамп: США близки к мировой войне из-за некомпетентности властей

Соединенные Штаты сейчас как никогда близки к третьей мировой войне, сообщил во время выступления в штате Флорида бывший президент Дональд Трамп.

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По его словам, это происходит из-за некомпетентного руководства страны. Экс-глава Белого дома вновь раскритиковал действующего президента Джо Байдена, который «не может спуститься со сцены, он не может сказать и двух предложений и он отвечает за наши переговоры по ядерному оружию». Трамп напомнил о том, что задача главы государства заключается в обеспечении безопасности страны.

К своим заслугам политик отнес обеспечение безопасности Израиля, Украины и всего мира. При этом США с Байденом у власти «превратились в свалку мира», отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Байден посмешище, которое «оккупировало Белый дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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