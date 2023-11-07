СМИ: Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу
7 ноября 202303:32
Команда бывшего американского лидера Дональда Трампа довольна тем, как политик держится на судебном заседании, сообщает CNN.
Речь идет о деле о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Бывшего президента устраивает то, как проходит заседание. «Он превращает это в трамповское шоу», — заявил источник телеканала.
Ранее судья по делу Трампа о мошенничестве Артур Энгорон пригрозил политику тюремным заключением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru