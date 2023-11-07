СМИ: Трамп доволен ходом судебного заседания по своему делу

Команда бывшего американского лидера Дональда Трампа довольна тем, как политик держится на судебном заседании, сообщает CNN.

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Речь идет о деле о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Бывшего президента устраивает то, как проходит заседание. «Он превращает это в трамповское шоу», — заявил источник телеканала.

Ранее судья по делу Трампа о мошенничестве Артур Энгорон пригрозил политику тюремным заключением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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