Трамп спрогнозировал последствия войны с США для Ирана
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». Об этом президент США рассказал в интервью NBC News .
«Но я не собираюсь этого делать», — добавил американский лидер.
Напомним, 20 июня Тегеран заявил о том, что воздушное пространство страны было нарушено военнослужащие беспилотником США, который был иранскими военными. Представители Вашингтона протестуют против заявления Ирана и утверждают, что БПЛА в момент инцидента находился «над международными водами», отмечает RT.
Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, почему Трамп мог передумать в последний момент по поводу ударов по Ирану.
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