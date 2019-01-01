В мире

Трамп спрогнозировал последствия войны с США для Ирана

22 июня10:49

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». Об этом президент США рассказал в интервью NBC News .

«Но я не собираюсь этого делать», — добавил американский лидер.

Инцидент до войны. В Иране сбили американский беспилотник

Напомним, 20 июня Тегеран заявил о том, что воздушное пространство страны было нарушено военнослужащие беспилотником США, который был иранскими военными. Представители Вашингтона протестуют против заявления Ирана и утверждают, что БПЛА в момент инцидента находился «над международными водами», отмечает RT.

Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, почему Трамп мог передумать в последний момент по поводу ударов по Ирану.

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Фото: U.S. Department of Defense
ТЕГИ:СШАДональд ТрампИранВойна