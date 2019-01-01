Трамп спрогнозировал последствия войны с США для Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае войны с Соединенными Штатами для Ирана последует «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше». Об этом президент США рассказал в интервью NBC News .

«Но я не собираюсь этого делать», — добавил американский лидер.