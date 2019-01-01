Американист: Трампа втягивают в войну с Ираном, как Кеннеди - во Вьетнам

Президент США Дональд Трамп сначала одобрил нанесение военного удара по Ирану, а затем передумал и отменил его, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского лидера. По его данным, после получения информации о сбитом беспилотнике Global Hawk близ Персидского залива Трамп принял решение атаковать несколько целей, включая радиолокационные объекты и ракетные батареи Ирана. Однако затем, когда самолеты уже были подняты в воздух, а корабли вышли на позиции, американский лидер отменил ранее принятое решение. При этом причина отказа Трампа от первоначального плана не уточняется.

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев отметил в эфире НСН, что Трамп известен своим переменчивым характером и уже принимал решения о нанесении ударов, поддавшись эмоциональному порыву (слушайте аудио).

«Дыма без огня не бывает. Публикация отражает колебания в американской администрации относительно сценария действий в отношении Ирана. В принципе, такое быть могло, потому что Трамп — это человек, который неоднократно принимал эмоциональные решения, в том числе о применении вооруженной силы. Вспомните, удар по сирийскому аэродрому Эй-Шайрат (7 апреля 2017 года – прим. НСН), решение о котором было принято, конечно же, на эмоциях. Все-таки Трамп немного растет над собой, как политический деятель, но в принципе такая ситуация могла быть», — допустил американист.