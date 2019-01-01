Американист: Трампа втягивают в войну с Ираном, как Кеннеди - во Вьетнам
Кандидат политических наук рассказал НСН, почему Трамп мог передумать в последний момент по поводу ударов по Ирану.
Президент США Дональд Трамп сначала одобрил нанесение военного удара по Ирану, а затем передумал и отменил его, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского лидера. По его данным, после получения информации о сбитом беспилотнике Global Hawk близ Персидского залива Трамп принял решение атаковать несколько целей, включая радиолокационные объекты и ракетные батареи Ирана. Однако затем, когда самолеты уже были подняты в воздух, а корабли вышли на позиции, американский лидер отменил ранее принятое решение. При этом причина отказа Трампа от первоначального плана не уточняется.
Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев отметил в эфире НСН, что Трамп известен своим переменчивым характером и уже принимал решения о нанесении ударов, поддавшись эмоциональному порыву (слушайте аудио).
«Дыма без огня не бывает. Публикация отражает колебания в американской администрации относительно сценария действий в отношении Ирана. В принципе, такое быть могло, потому что Трамп — это человек, который неоднократно принимал эмоциональные решения, в том числе о применении вооруженной силы. Вспомните, удар по сирийскому аэродрому Эй-Шайрат (7 апреля 2017 года – прим. НСН), решение о котором было принято, конечно же, на эмоциях. Все-таки Трамп немного растет над собой, как политический деятель, но в принципе такая ситуация могла быть», — допустил американист.
По словам эксперта, президента США пытаются втянуть в войну с Ираном, как когда-то втянули его предшественника в открытый конфликт со Вьетнамом.
«Гораздо более важный момент заключается в том, что Трампа заталкивают в военную операцию против Ирана, причем заталкивают его туда, в том числе и люди из его собственной администрации. И это очень опасно, потому что ситуация, когда президент не хочет, а его заставили влезть в вооруженный конфликт в Америке, уже один раз была. Ровно так же затолкали в войну во Вьетнаме Джона Фицджералда Кеннеди. И в данном случае, конечно, стоит вопрос о том, насколько контролируемыми становятся действия американских военных, прежде всего в Персидском заливе, но так же и в Вашингтоне. Вот это очень опасно», — предупредил Дмитрий Евстафьев.
Напомним, в четверг, 20 июня, стало известно, что иранские военные сбили американский беспилотник, после того, как он нарушил воздушное пространство страны в её южной части. Позже в США заявили, что аппарат был сбит над Ормузским проливом. После инцидента с американским беспилотником Дональд Трамп заявил в Twitter, что Иран совершил «большую ошибку».
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