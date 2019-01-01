Инцидент до войны. В Иране сбили американский беспилотник

Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике. Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана и был сбит ВВС КСИР. Сообщается, что инцидент произошел на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Иран о действиях Шатов в случае гибели американских военнослужащих. Как сообщил The Washington Post, соответствующее предупреждение дипломат передал лично во время визита в мае в Багдад. По данным источников, Помпео заявил властям Ирака, что смерть хотя бы одного американского военнослужащего повлечет за собой военный ответ Вашингтона. Госсекретарь выразил надежду, что Ирак передаст это предостережение Ирану,

Между тем, США готовятся направить на Ближний Восток дополнительно тысячу военных «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе. При этом одобривший эту отправку исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, который позже снял свою кандидатуру на пост главы Пентагона, подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном.

Как пояснила в эфире НСН арабист Марианна Беленькая, отправка дополнительных военных не означает начало войны, но обостряет ситуацию до предела.