Инцидент до войны. В Иране сбили американский беспилотник
Востоковеды оценили в эфире НСН перспективы обострения отношений между США и Ираном.
Иран сообщил о сбитом американском беспилотнике. Как заявили в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР), стратегический разведывательный беспилотник Global Hawk нарушил границу Ирана и был сбит ВВС КСИР. Сообщается, что инцидент произошел на северном берегу Персидского залива в провинции Хормозган.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Иран о действиях Шатов в случае гибели американских военнослужащих. Как сообщил The Washington Post, соответствующее предупреждение дипломат передал лично во время визита в мае в Багдад. По данным источников, Помпео заявил властям Ирака, что смерть хотя бы одного американского военнослужащего повлечет за собой военный ответ Вашингтона. Госсекретарь выразил надежду, что Ирак передаст это предостережение Ирану,
Между тем, США готовятся направить на Ближний Восток дополнительно тысячу военных «в оборонительных целях» на фоне обострения ситуации в Оманском заливе. При этом одобривший эту отправку исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, который позже снял свою кандидатуру на пост главы Пентагона, подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном.
Как пояснила в эфире НСН арабист Марианна Беленькая, отправка дополнительных военных не означает начало войны, но обостряет ситуацию до предела.
«США не заинтересованы в прямом и открытом противостоянии с Ираном. Это – демонстрационный жест. Ситуация накалена: за одними угрозами следуют другие угрозы, до сих пор не понятно , кто стоит за двумя инцидентами с танкерами в Оманском заливе, которые были в середине мая и на прошлой неделе. Ситуация не простая, она может, действительно, “взорваться”, для этого достаточно одного случайного инцидента», — предупредила эксперт.
Примечательно, что ещё в мае американские СМИ сообщили о возможной отправке на Ближний Восток до 120 тысяч военных США для сдерживания Ирана. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американской администрации, такой план 9 мая представил г-н Шанахан. Издание также сообщало, что этот план может быть реализован в случае атаки иранскими вооруженными силами американских военных или ускорением властями Ирана разработки ядерного оружия.
Однако нет никаких оснований верит информации The New York Times, заявил тогда в эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, назвавший публикацию «обычной провокацией Демократической партии».
«Даже если эту информацию дал бы какой-то чиновник Пентагона или Госдепартамента. Это всего лишь означало бы, что ребята хотят попугать иранцев. Ничего другого это не означало бы. Количество американцев, французов, англичан в Сирии, Ираке, Афганистане, насчитывает от нескольких тысяч до нескольких очень небольших десятков тысяч. В данном случае переброска с неизвестно какими целями 120 тысяч человек — это тяжелый бред», — отметил собеседник НСН.
В то же время востоковед Гумер Исаев допустил в эфире НСН вооруженный конфликт между США и Ираном, хотя, по его словам, до прямого вторжения в Иран американских сил дело не дойдет.
«Ситуация вокруг Ирана явно нагнетается в последние месяцы. Это случилось, еще когда Трамп заявил о выходе из “ядерной сделки”. А в последние месяцы и даже недели риторика все более агрессивная. Хотя Трамп много говорил о выводе американских военнослужащих с Ближнего Востока, сейчас вполне возможна вооруженный конфликт. Не думаю, что это будет атака на Иран, по аналогии с Ираком в 2003 году, но на локальных фронтах в Сирии, Ираке, Йемене могут быть атакованы проиранские группы. Напомню, буквально на днях были диверсии в Эмиратах против саудовских танкеров. Западные агентства уже открыто обвиняют в этом Иран и проиранские силы», — сказал он.
Напомним, что 13 июня Военно-морские силы США получили сигналы бедствия от двух танкеров в Оманском заливе. Уточняется, что речь идёт о судне Front Altair, которое ходит под флагом Норвегии и танкере Kokuka Courageous (Панама). По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этого нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы в Иран. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Между тем, 13 мая четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ, подверглись нападению со стороны неизвестных сил. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда.
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