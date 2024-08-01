Трамп сообщил, в случае чего откажется от поста президента США
1 августа 202400:02
Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил, что откажется от поста главы Белого дома в случае проблем со здоровьем.
«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – заявил политик. Так он ответил на вопрос о готовности оставить пост, если его когнитивные способности ухудшатся.
Кроме того, экс-президент выразил готовность пройти когнитивный тест.
Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru