Трамп сообщил, в случае чего откажется от поста президента США

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – заявил политик. Так он ответил на вопрос о готовности оставить пост, если его когнитивные способности ухудшатся.

Кроме того, экс-президент выразил готовность пройти когнитивный тест.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

