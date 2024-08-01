Трамп сообщил, в случае чего откажется от поста президента США

Бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил, что откажется от поста главы Белого дома в случае проблем со здоровьем.

Трамп: У Байдена низкий показатель IQ

«Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь», – заявил политик. Так он ответил на вопрос о готовности оставить пост, если его когнитивные способности ухудшатся.

Кроме того, экс-президент выразил готовность пройти когнитивный тест.

Ранее Трамп заявил, что хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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