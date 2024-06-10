Трамп хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности

Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо пройти тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме.

Трамп: У Байдена низкий показатель IQ

«Байдену следует пройти когнитивный тест», — указал политик, добавив, что также главе государства нужно «пройти и тест на вещества в организме».

Ранее Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:СШАДжо БайденДональд Трамп

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