Трамп хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности

«Байдену следует пройти когнитивный тест», — указал политик, добавив, что также главе государства нужно «пройти и тест на вещества в организме».

Ранее Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

