Трамп хочет, чтобы Байден прошел тесты на умственные способности
10 июня 202403:01
Экс-глава Белого дома США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что президенту США Джо Байдену необходимо пройти тесты на умственные способности и наличие препаратов в организме.
«Байдену следует пройти когнитивный тест», — указал политик, добавив, что также главе государства нужно «пройти и тест на вещества в организме».
Ранее Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru