Трамп раскритиковал американских конгрессменов за вызов на слушания по штурму Капитолия

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний.

Трамп попытался заблокировать материалы о штурме Капитолия

«Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Потому что этот комитет – тотальная "ЧУШЬ", которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны», – заявил бывший президент.

Трамп может отказаться от дачи показаний.

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в участии в организации государственных переворотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Конгресс СШАСШАДональд Трамп
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