«Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Потому что этот комитет – тотальная "ЧУШЬ", которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны», – заявил бывший президент.

Трамп может отказаться от дачи показаний.

Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в участии в организации государственных переворотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

