Трамп раскритиковал американских конгрессменов за вызов на слушания по штурму Капитолия
Экс-глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал комитет палаты представителей, расследующий штурм Капитолия его сторонниками, за решение вызвать его для дачи показаний.
«Почему Неизбранный Комитет не попросил меня дать показания несколько месяцев назад?», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. «Потому что этот комитет – тотальная "ЧУШЬ", которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны», – заявил бывший президент.
Трамп может отказаться от дачи показаний.
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон признался в участии в организации государственных переворотов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru