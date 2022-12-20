Следствие рекомендовало предъявить Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия
В Соединенных Штатах следствие рекомендовало Министерству юстиций предъявить бывшему президенту Дональду Трампу уголовные обвинения в связи со штурмом Капитолия, сообщает «РЕН ТВ».
Рекомендация Конгресса не значит, что Минюст обязан предпринять какие-либо шаги в отношении экс-главы Белого дома. Окончательное решение остается за прокурорами.
Конгрессмен Адам Шифф, расследующий в составе специального комитета Конгресса штурм Капитолия, сообщил, что видит основания предъявить уголовные обвинения Трампу.
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