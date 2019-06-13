Трамп согласился принять от РФ компромат на соперников по предвыборной гонке
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности принять компромат на своих соперников по предвыборной гонке от представителей других стран. Об этом глава Белого дома рассказал в эфире телеканала ABC.
По словам американского лидера, он не стал бы обращаться к ФБР в случае если бы иностранные представители предложили ему компромат на кого-либо из кандидатов в президенты. Дональд Трамп заявил, что сначала бы ознакомился с предлагаемой информацией, отмечает РЕН ТВ.
«Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать», — цитирует американского президента Life.ru.
При этом Трамп отметил, что возможно, правильным было бы также оповестить ФБР, передает Газета.ру.
Ранее зять Трампа и его старший советник Джаред Кушнер усомнился, что доложил бы ФБР в случае очередного контакта с российской стороны, сообщал спецкор НСН.
В июне 2016 года Джаред Кушнер вместе с Дональдом Трампом-младшим и в то время главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом встретился с группой российских представителей в здании Trump Tower, которые якобы предложили им компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Эта встреча, на которой присутствовала в частности российский юрист Наталья Весельницкая, стала одним из основных пунктов «российского расследования» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.
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