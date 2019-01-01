Зять Трампа не уверен, что расскажет ФБР о контактах с Россией

Старший советник президента США Дональда Трампа и муж его старшей дочери Иванки Джаред Кушнер в интервью порталу Axios усомнился, что доложил бы ФБР в случае очередного контакта с российской стороны. В американских СМИ и среди бывших сотрудников Белого дома такое заявление советника с высоким уровнем доступа к секретной информации вызвало беспокойство, сообщает спецкор НСН.

В ходе интервью для Axios Кушнер рассказал о встрече в Trump Tower, которая стала одним из ключевых вопросов в расследованиях приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года в пользу Дональда Трампа.

Зять Трампа заявил, что получив электронное письмо с заголовком «Россия - Клинтон - приватно и конфиденциально», он обратил внимание только на время переноса ранее запланированной встречи с 15 на 16 часов.

«Я получаю электронное письмо, в котором говорится, что надо быть в 4, а не в 3 часа на встрече, о которой мне говорили ранее, и о которой я ни черта не знал », - цитирует советника Трампа спецкор НСН.

Отвечая на вопрос, сообщил ли бы он ФБР, получив такое приглашение снова, Джаред Кушнер ответил с неуверенностью.



«Я не знаю. Сложно делать гипотетические предположения, но реальность такова, что нам не предоставили никакой грязи [на Хиллари Клинтон]», — передает слова Кушнера спецкор НСН.

Как отмечает The Guardian, бывшие американские чиновники, знакомые со строгими процедурами предоставления доступа к секретной информации в Белом доме, изумились такому заявлению зятю Трампа, которому президент США предоставил высокий уровень доступа, несмотря на предостережения и критику.

