Трампа осудили за нежелание критиковать Россию на пресс-конференции с Дудой

Американские СМИ остались недовольны выступлением президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой и его якобы нежеланием критиковать Россию.

«Во время совместной пресс-конференции между президентом Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой Россия, похоже, была у всех на уме. Тем не менее, президент Трамп не желал признавать спорную историю между Польшей и ее соседом Россией или угрозу, которую представляет Москва», — цитирует спецкор НСН публикацию Newsweek.

Так, например, президент Дуда осудил Россию за ее роль во Второй мировой войне, когда в Польшу вторглись и Советский Союз, и Германия, и миллионы ее жителей погибли. По его словам, Польши «исчезла с карты Европы после нападения Советского Союза» на страну. Дуда добавил, что «Россия снова показывает свое недоброе недружелюбное имперское лицо». При этом Трамп ответил, что надеется на «прекрасные отношения с Россией».