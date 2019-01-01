Трампа осудили за нежелание критиковать Россию на пресс-конференции с Дудой
В ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши американский лидер отказался осуждать Россию, пишет Newsweek. Подробнее в материале НСН.
Американские СМИ остались недовольны выступлением президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой и его якобы нежеланием критиковать Россию.
«Во время совместной пресс-конференции между президентом Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой Россия, похоже, была у всех на уме. Тем не менее, президент Трамп не желал признавать спорную историю между Польшей и ее соседом Россией или угрозу, которую представляет Москва», — цитирует спецкор НСН публикацию Newsweek.
Так, например, президент Дуда осудил Россию за ее роль во Второй мировой войне, когда в Польшу вторглись и Советский Союз, и Германия, и миллионы ее жителей погибли. По его словам, Польши «исчезла с карты Европы после нападения Советского Союза» на страну. Дуда добавил, что «Россия снова показывает свое недоброе недружелюбное имперское лицо». При этом Трамп ответил, что надеется на «прекрасные отношения с Россией».
«Я думаю, что Россия будет относиться к Польше с уважением, как и к остальному миру. Польша действительно превратилась в великую страну. Знаете, они страдают, к сожалению, слишком часто. Верно? Слишком часто. Они в середине всего. И когда случаются плохие вещи, кажется, что Польша всегда первая, кто там находится. И это прискорбно. Я надеюсь, что Россия, Польша, Германия и все будут ладить. Это то, чего я хочу. Я хочу, чтобы все ладили», — приводит слова президента США спецкор НСН.
Добавим, что одним из итогов визита Анджея Дуды в Вашингтон стало подписание совместной декларации об оборонном сотрудничестве, согласно которой США разместят на польской территории эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трампа осудили за нежелание критиковать Россию на пресс-конференции с Дудой
- В «Зените» заявили, что инцидент с дебошем Лунева во «Внуково» исчерпан
- Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России
- Канадские ученые изобрели универсальную кровь
- Disney переснимет «Чипа и Дейла»