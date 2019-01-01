Трамп снял запрет на торговлю с Huawei
Продажа оборудования американских компаний китайской Huawei станет возможной при условии отсутствия угроз для нацбезопасности США. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20, сообщает Business Insider.
Дональд Трамп признал, что после введения ограничений на торговлю с Huawei многие американские компании высказали недовольство в связи с экономическими потерями из-за расторжения договоров с китайским экономическим гигантом.
«Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — заявил Трамп и добавил, что теперь им дано разрешение торговать с Huawei.
Напомним, Минторг США внес Huawei в черный список компаний, которым запрещено взаимодействовать с американскими производителями компонентов и технологий. Google также приостановил сотрудничество с китайской компанией, в результате чего Huawei оказалась лишена доступа к обновлениям операционной системы Android, установленной на ее смартфонах. Временные разрешения, выданные Минторгом США, действуют до 19 августа.
Ранее шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал НСН, с чем связан резкий рост продаж смартфонов Huawei по всему миру.
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