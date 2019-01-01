Трамп снял запрет на торговлю с Huawei

Продажа оборудования американских компаний китайской Huawei станет возможной при условии отсутствия угроз для нацбезопасности США. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на саммите G20, сообщает Business Insider.

Дональд Трамп признал, что после введения ограничений на торговлю с Huawei многие американские компании высказали недовольство в связи с экономическими потерями из-за расторжения договоров с китайским экономическим гигантом.

«Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — заявил Трамп и добавил, что теперь им дано разрешение торговать с Huawei.