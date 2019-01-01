Аналитик: История с российской ОС для Huawei придумана ради пиара

Смартфоны Huawei могут получить российскую операционную систему «Аврора». После введения в отношении китайской компании американский санкций, этот вопрос сейчас более чем актуальный. Москва и Пекин обсуждали возможное сотрудничество несколько раз на высшем уровне.

ОС «Аврора» был создана на базе финской Sailfish. Ее разрабатывают специалисты «Ростелекома».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН пояснил, что представляет из себя «Аврора», и насколько в ней заинтересован Китай (слушайте аудио).