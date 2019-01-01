Аналитик: История с российской ОС для Huawei придумана ради пиара
Ведущий аналитик Mobile Research Group в эфире НСН почему, российская ОС «Аврора» не заинтересует китайскую компанию.
Смартфоны Huawei могут получить российскую операционную систему «Аврора». После введения в отношении китайской компании американский санкций, этот вопрос сейчас более чем актуальный. Москва и Пекин обсуждали возможное сотрудничество несколько раз на высшем уровне.
ОС «Аврора» был создана на базе финской Sailfish. Ее разрабатывают специалисты «Ростелекома».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН пояснил, что представляет из себя «Аврора», и насколько в ней заинтересован Китай (слушайте аудио).
«Разработка ОС «Аврора» начиналась еще во времена Nokia, это была альтернатива для Android. Позже ее выкупили российские компании. Сегодня она считается российской операционной системой, которая направлена на b2g – сегмент. Это чиновники, это армия, то есть система защищена, ее нельзя удаленно отключить. Эта система не является b2с-системой, то есть предназначенной для широкого круга потребителей. Там нет игр, приложений. Таким образом, покупая аппарат, вы получаете ровно то, что в ней есть. Но по поводу «Авроры» некоторые люди выдают желаемое за действительное, это некий пиар-повод. Ездили в Китай и предлагали систему, но никаких договорённостей нет. У Huawei есть своя система, которую они будут развивать», - уточнил эксперт отрасли.
Пресс-служба провайдера «Ростелеком» заявила, что не получали предложений об использовании его мобильной операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei. Однако, как пишет РИА Новости, в компании выразили готовность к сотрудничеству.
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