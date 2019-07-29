Трамп сменит главу Национальной разведки

Ранее СМИ сообщали о планах Трампа сменить главу Нацразведки. Как отмечает телеканал «360», Дэн Коутс неоднократно подвергался критике со стороны президента США из-за разногласий с американским лидеров в вопросах, касающихся России. Так, Коутс критиковал отношения Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал о новом внешнеполитическом курсе США, а также объяснил его смягчение уверенностью Трампа в собственной победе на грядущих президентских выборах в 2020 году.

