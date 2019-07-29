Трамп сменит главу Национальной разведки
Президент США Дональд Трамп сообщил, чью кандидатуру выдвинет не пост директора Национальной разведки. Также он подтвердил, что действующий глава ведомства Дэн Коутс покинет свой пост 15 августа.
«Я рад сообщить, что пользующийся большим уважением конгрессмен Джон Рэтклифф из Техаса будет выдвинут мной на пост директора Национальной разведки… Дэн Коутс, нынешний директор, покинет должность 15 августа», — написал американский лидер в своём Twitter.
Ранее СМИ сообщали о планах Трампа сменить главу Нацразведки. Как отмечает телеканал «360», Дэн Коутс неоднократно подвергался критике со стороны президента США из-за разногласий с американским лидеров в вопросах, касающихся России. Так, Коутс критиковал отношения Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН рассказал о новом внешнеполитическом курсе США, а также объяснил его смягчение уверенностью Трампа в собственной победе на грядущих президентских выборах в 2020 году.
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