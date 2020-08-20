Трамп следит за ситуацией с Навальным

По словам Трампа, в его администрации нет сведений, что Навальный был отравлен, передает «Интерфакс».

Ранее в четверг озабоченность в связи с госпитализацией Навального выразили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они выразили готовность оказать ему помощь в лечении за границей.



