Трамп следит за ситуацией с Навальным

В администрации США наблюдают за развитием ситуации, связанной с госпитализацией российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Мы следим за этим, и мне доложат об этом», - сказал он.

Реанимация Навального

По словам Трампа, в его администрации нет сведений, что Навальный был отравлен, передает «Интерфакс».

Ранее в четверг озабоченность в связи с госпитализацией Навального выразили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они выразили готовность оказать ему помощь в лечении за границей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйДональд Трамп
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