Трамп следит за ситуацией с Навальным
В администрации США наблюдают за развитием ситуации, связанной с госпитализацией российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Мы следим за этим, и мне доложат об этом», - сказал он.
По словам Трампа, в его администрации нет сведений, что Навальный был отравлен, передает «Интерфакс».
Ранее в четверг озабоченность в связи с госпитализацией Навального выразили канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Они выразили готовность оказать ему помощь в лечении за границей.
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